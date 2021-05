Minorenne lombardo scomparso da casa ritrovato dalla polizia in centro storico

Genova. E’ stato ritrovato ieri dalla polizia nell’ambito di un controllo straordinario nella zona del centro storico tra via Pré e via Gramsci Piazza dello Statuto, via delle Fontane, Vico Sant’Antonio, via Gramsci. Si tratta di un minorenne lombardo, scomparso da casa che è stato ritrovato in stato confusionale nei pressi di una fermata del bus.

Durante i controlli i poliziotti della Divisione PAS hanno verificato un esposto relativo ad una presunta attività abusiva di affittacamere all’interno di uno stabile di via Gramsci. Il sopralluogo ha consentito di accertare la locazione di 7 camere da letto a cittadini stranieri. Sono in corso accertamenti per le eventuali contestazioni al proprietario dell’immobile.

Nell’ambito dell’operazione sono state controllate complessivamente 46 persone, verificati 7 esposti, controllato un locale e segnalato uno straniero per violazione dell’avviso orale.