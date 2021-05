Genova. Sull’Europa centrale permane un flusso perturbato e anche se non sarà in grado di coinvolgere direttamente la nostra regione, il tempo risulterà comunque variabile. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 3 maggio, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Dalle ore centrale incremento dell’instabilità sulla fascia appenninica con sviluppo di cumuli, che localmente potranno originare rovesci, più probabili su Alpi Marittime, Val D’Aveto e Trebbia. Altrove qualche nube sparsa con ampi spazi sereni. Venti da sud est moderati o localmente tesi. Mare generalmente molto mosse. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 10 e 18 gradi, nell’interno tra 6 e 15.

Domani, martedì 4 maggio, giornata caratterizzata da variabilità, ma maggiori annuvolamenti rispetto alla giornata precedente e cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso su tutte la regione. Locali note instabili sui rilievi nel pomeriggio. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 5 maggio annuvolamenti mattutini, con possibilità di qualche debole sgocciolio, lasceranno spazio a schiarite anche ampie. Flussi meridionali sostenuti e mari mossi o molto mossi