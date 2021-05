Venerdì 7 maggio. Avvisi: Ancora libeccio teso/ forte al largo al mattino, in calo nel corso della giornata. Cielo e Fenomeni: Al mattino ancora nubi irregolari sul settore centro-orientale con qualche piovasco più probabile nell’interno spezzino, in genere soleggiato o con poche nubi a ponente. In giornata graduale attenuazione delle nubi a levante fino ad avere cielo poco nuvoloso in serata. Venti: Forti al mattino, da sud-ovest al largo e sud-est sotto costa, graduale e lenta attenuazione nell’arco della giornata. Mari: Da agitato a molto mosso. Temperature: Pressoché stazionarie.

Sabato 8 maggio. Rotazione delle correnti a nord o nord-est con nubi nelle aree interne associate ad isolati piovaschi, più sole in costa. Lieve calo termico.