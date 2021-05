Liguria. Correnti tese dai quadranti meridionali portano condizioni di variabilità sulla Liguria ma senza precipitazioni. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet, l’Associazione ligure di meteorologia.

Correnti oceaniche interessano gran parte dell’Europa centro settentrionale convogliate da due depressioni, una con centro sulla Danimarca e l’altra con centro poco a sud della Groenlandia. L’Italia rimane ai margini con solamente il nord della Penisola sfiorato dalle correnti umide ed instabili.

Nel corso della nottata molte nubi hanno interessato il centro Levante ma senza fenomeni significativi. Le temperature minime sono leggermente aumentate rispetto a ieri.

Nel corso della mattinata molte nubi interesseranno il centro levante, mentre a ponente il cielo sarà generalmente poco nuvoloso. La situazione non cambierà nel pomeriggio, mentre in serata delle velature si estenderanno da ponente a levante. Le temperature massime saranno stazionarie dai +14° nell’interno con punte fino a +20°C lungo alcuni tratti di costa. Vento di libeccio in rinforzo fino a burrasca, punte fino a burrasca forte al largo sul settore orientale. Mare inizialmente molto mosso, tendente ad agitato al largo con onda lunga da sud-ovest in propagazione verso i lidi esposti.

La giornata di domani sarà molto simile a quella odierna: nuvolosità irregolare sul settore centrale e orientale, non si escludono isolate e deboli precipitazioni nelle zone interne. Dal pomeriggio aperture e tempo più soleggiato agli estremi della regione. Persistono venti tesi da libeccio al largo, mari generalmente molto mossi, temperature in aumento a ponente.

Venerdì 7 maggio aumentano le possibilità di deboli precipitazioni, rimane tendenzialmente più stabile e soleggiato a ponente. Ancora ventoso da sud.