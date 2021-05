Liguria. Torna il tempo stabile in Liguria grazie all’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale. Secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia, tuttavia oggi sarà più soleggiato ai lati della regione. Sul settore centrale qualche addensamento a ridosso delle colline in parziale dissolvimento al pomeriggio. Cumuli pomeridiani sulle Alpi liguri e lungo l’Appennino orientale, bassa la probabilità di locali episodi instabili.

Venti da Sud-Ovest in decisa attenuazione al largo, mentre rimarranno moderati con qualche rinforzo verso Capo Corso. Regime di brezze lungo l’arco ligure.

Mare inizialmente mosso per onda residua da Sud-Ovest, poco mosso dal pomeriggio.

Se le temperature minime sono in calo sul centro-Levante tra i 5 e gli 11° C nell’interno e tra i 10 e i 14° C sulla costa, le massime sono previste in lieve ripresa: tra i 17 e i 24° C nell’interno e i 19 e 23° C sulla costa.

Domani giornata stabile e soleggiata ovunque, dal sapore pienamente estivo. Venerdì lievi infiltrazioni di aria più fresca in quota potranno determinare un aumento dell’instabilità pomeridiana nelle zone interne, mentre rimane tendenzialmente stabile e soleggiato lato costa.