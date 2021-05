Liguria. Il cielo azzurro di questa mattina sopra il centro della regione non inganni. Quello di oggi è solo un temporaneo miglioramento. Lo affermano le previsioni del Centro Limet, l’Associazione ligure di meteorologia.

Dando uno sguardo alle figure bariche in area europea, possiamo notare come correnti più fresche ed instabili continuino ad affluire verso la Francia ed il Mediterraneo settentrionale. Nel frattempo, però, un piccolo promontorio anticiclonico interesserà proprio il nord Italia portando una breve finestra temporale di tempo più stabile.

Nel corso della nottata residui rovesci hanno interessato il centro levante della regione. Le temperature minime sono calate rispetto a ieri: a Savona è stata di +10,9°C.

Nel corso della mattinata avremo ampie schiarite un po’ ovunque con qualche nube in più solamente nelle zone interne del levante. Dal pomeriggio tendenza al passaggio di nubi medio alte da ponente a levante, mentre si svilupperanno locali rovesci sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante al confine con l’Emilia Romagna. Le temperature massime saranno in lieve aumento rispetto ai valori di ieri con punte fino a +20°C sulla riviera di Poente. Vento forte da sud-ovest al largo e sulla zona di Capo Mele, in ulteriore rinforzo a burrasca nel corso del pomeriggio, meridionali moderati tesi sotto costa. Mare da mosso a molto mosso per onda lunga da sud-ovest, agitato al largo; moto ondoso in aumento durante il pomeriggio fino a diventare generalmente agitato su tutti i settori, localmente molto agitato in serata.

La giornata di domani giovedì 13 maggio 2021 sarà caratterizzata dal tempo più variabile con la possibilità per qualche precipitazione.

Avvisi: persiste la Libecciata al largo.

Cielo e Fenomeni: tempo variabile, specie a levante dove al pomeriggio non mancheranno le occasioni per piovaschi o scrosci specie a ridosso dei rilievi; instabilità pomeridiana più diffusa anche tra Alpi Liguri e Alpi Marittime, nel complesso soleggiato lato costa sul resto della regione.

Venti: persiste da sud-ovest al largo, forte con residui rinforzi a burrasca durante la notte; ciclonico sotto-costa intensità tra il debole ed il moderato, salvo rinforzi di Libeccio sullo Spezzino.

Mari: tra molto mosso ed agitato.

Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime nell’interno a levante.

Tendenza per: venerdì 14 maggio 2021

Avvisi: persiste da libeccio al largo teso con rinforzi al passaggio dei rovesci.

Cielo e Fenomeni: tempo inaffidabile, nuvolosità diffusa; specie dal pomeriggio sviluppo di piovaschi o rovesci più organizzati a levante e a ridosso della catena appenninica; rimane ventoso.