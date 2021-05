Liguria. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, salvo addensamenti residui su estremo Levante e isolate velature in transito lungo l’arco ligure; nel pomeriggio, secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, occasionale instabilità di breve durata su Alpi Liguri e appennino orientale con relativi sconfinamenti nuvolosi sulle vallate prospicienti. Stabile e discretamente soleggiato altrove.

Il vento di libeccio si calma in mattinata per poi riprendere fresco da Sud-Ovest nelle ore centrali del pomeriggio tra Capo Mele e Golfo di Genova.

Mare generalmente molto mosso per onda da Sud-Ovest. Moto ondoso in diminuzione durante il pomeriggio sotto-costa ai lati della regione.

Temperature in calo le minime di qualche punto, specie nelle zone interne, stazionarie le massime. Valori inferiori alle medie del periodo. Sulla costa minima tra 8 e 13° C, nell’interno tra +1 e +9° C, massime tra 17 e 21° C sulla costa e tra +14 e +18° nell’interno.

Domani cielo in prevalenza sereno, con qualche velatura di passaggio nella seconda metà della giornata. Vento da Nord a tratti teso in nottata, primo mattino sul centrale; brezze a seguire, anche vivaci lungo la Rivera di Ponente.

Mare generalmente mosso sotto-costa, molto mosso al largo per onda confusa (mare incrociato).

Temperature freddo al primo mattino per il periodo, ma si riprendono le massime ovunque.

Venerdì vento marino teso, a tratti forte sull’Appennino centrale. Tempo soleggiato, in giornata qualche addensamento costiero più compatto a ridosso dei rilievi collinari su genovesato occidentale.