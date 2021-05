Genova: Nelle prime ore del mattino attesi fenomeni, anche a sfondo temporalesco, sul medio-ponente regionale. Tempo asciutto altrove. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne, in particolare su Alpi Liguri e gruppo trebbio-avetano, che potranno determinate locali rovesci, in parziale sconfinamento fin sulle zone sub

costiere. Miglioramento del tempo sul far della sera.

Situazione: Correnti nord-orientali affluiscono sul settentrione italiano: il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato sulla Liguria, anche se non mancheranno locali note di instabilità durante le ore centrali.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali, ruoteranno a sud in serata. Mari: Molto mosso al mattino sul medio-basso Ligure occidentale, generalmente poco mosso altrove. Moto ondoso in graduale abbattimento in giornata.

Temperature: Pressochè stazionarie:

Costa: min +13/16°C, max +18/22°C

Interno: min +3/12°C, max +17/24°C