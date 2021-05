Genova. Giornata grigia ed uggiosa sul settore centro-orientale, specie al mattino, con piovaschi e rovesci diffusi, più insistenti nelle aree interne. Tempo migliore a ponente, dove non mancheranno ampi spazi soleggiati.

Situazione: Il nord-Italia continua ad essere interessato da umide correnti atlantiche, causa di un tempo molto variabile e fresco per il periodo.

Venti: Moderati/tesi da sud-est, tesi/forti da sud-ovest in serata in mare aperto. Mari: Generalmente molto mossi, agitati al largo in serata. Atteso picco d’onda di 3/4 metri sul Ligure centrale.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Costa: min +9/13°C, max +15/19°C

Interno: min +3/11°C, max +10/15°C