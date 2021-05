Genova. Correnti nord atlantiche determinano sulla nostra regione condizioni di variabilità, con ampie schiarite e scarse precipitazioni. Temperature sempre su valori gradevoli. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, giovedì 20 maggio, al mattino bel tempo ovunque. Dal mezzogiorno velature sottili in progressione da ovest verso est e qualche cumulo nelle aree interne senza conseguenze. Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione e rotazione a sud-ovest nel pomeriggio. Mare mosso per onda lunga da sud-ovest, in temporaneo calo durante il giorno. Temperature in calo sia le minime che le massime nelle zone interne, in aumento lungo la costa: saranno comprese sul mare tra 6 e 23 gradi, nell’interno tra 1 e 17.

Domani, venerdì 21 maggio, nubi sparse e velature su tutta la regione senza piogge. Addensamenti più compatti al mattino lungo la costa centrale. Attenzione per forti venti di marino (da sud). Mare da mosso a molto mosso. Temperature in lieve calo specie lungo le coste.

La giornata di sabato 22 maggio sarà caratterizzata da molte nubi e qualche pioggia sul settore centro-orientale, schiarite a ponente. Ventilazione sostenuta tra sud e sud est, mare molto mosso, temperature stazionarie.