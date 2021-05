Genova. Precipitazioni attese già dalle prime ore del mattino interesseranno soprattutto il centro-ponente della regione per poi estendersi anche a levante nel corso della mattinata.

L’allerta meteo è scattata alle ore 6 di questa mattina, e si manterrà gialla fino alle 15: la fase più intensa dovrebbe verificarsi da metà mattinata. Attese piogge anche forti in particolare tra Savonese e Voltrese. Non si esclude anche qualche colpo di tuono. A partire dalla tarda mattinata le piogge si concentreranno tra Tigullio e Spezzino dove saranno anche forti, mentre sull’estremo ponente si faranno largo le prime schiarite, anche se in un contesto comunque instabile.

Dalla sera e fino alla notte successiva possibili rovesci anche a carattere temporalesco interesseranno dapprima l’interno savonese per poi spostarsi verso levante.

Venti: forti da sud-est sul centro-levante al mattino, in rotazione a sud-sud-ovest su tutta la regione dal pomeriggio. Mari: mosso, fino a molto mosso dalla tarda serata.

Temperature: in generale calo.

Costa: min +12/15°C, max +16/19°C

Interno: min +5/10°C, max +13/18°C