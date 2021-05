Genova. Ricordate le pretese sugli arretrati dell’affitto della bandiera avanzate alla Regina d’Inghilterra? Ecco, ora è il Comune di Genova a dover recitare la parte dello storico debitore nei confronti di un territorio che da secoli fornisce la materia prima più preziosa di tutte: l’acqua.

Parliamo della Val Bisagno, che da oltre duemila anni è il “serbatoio” della Superba, e che oggi, simbolicamente, passa all’incasso con una bolletta da oltre 10 miliardi di euro che raccoglie tutta la fornitura d’acqua che ha assicurato alla Repubblica di Genova prima, e al Comune di Genova poi, dal 1623 al 2021.

Questo il “regalo” consegnato a sorpresa alla civica amministrazione, nella persona del consigliere delegato Sergio Gambino, durante l’inaugurazione della “Casetta dei Filtri” di via San Felice: una maxi bolletta con tanto di suddivisione degli addebiti, tra materia prima, trasporto e morosità, da “pagare” entro il prossimo dicembre in un’unica soluzione o dietro rateizzazione richiedibili in “via della Speranza”.

Una provocazione, escogitata dal Municipio e dalle associazioni di volontariato, per richiamare l’attenzione sulla Val Bisagno, sui suoi tesori e le sue servitù: “L’acqua che disseta Genova arriva da qua da sempre – ricorda Giordano Bruschi, partigiano e attivista, recentemente insignito del Grifo D’Oro da Marco Bucci – anche oggi l’acqua che distribuisce Iren arriva per il 30% dalla Val Bisagno. E in cambio cosa abbiamo ricevuto in questi anni? La Volpara, le rimesse dei bus, il forno crematorio, il carcere… Questo territorio merita di più”.

“Lo abbiamo detto a Pericu, Vincenzi e Doria – conclude Bruschi – e lo diciamo anche a Bucci. Noi qua siamo in credito: Iren prende l’acqua e non paga un centesimo al territorio. Questo vuole essere un simbolo, l’Acquedotto Storico è un patrimonio di tutta la città ed è solo grazie ai tantissimi volontari che oggi possiamo apprezzarlo. Deve diventare un museo di tutta la città, e come tale avere manutenzioni e impiegati dedicati, come gli altri musei della città”.

Inaugurazione Casetta dei Filtri

A raccogliere il maxi bollettone il consigliere delegato Sergio Gambino, che ha scherzato “Aspettiamo la cartella dell’Agenzia dell’Entrate”, facendosi carico di portare il messaggio al primo cittadino. E sul calendario spunta l’appuntamento nel 2023, quando il tracciato dell’Acquedotto Storico del diciasetessimo secolo compirà i suoi primi 400 anni.