Matteo Viacava è il nuovo presidente del Parco di Portofino

Portofino. Il sindaco di Portofino Matteo Viacava è il nuovo presidente dell’omonimo Parco. Succede a Paolo Donadoni (sindaco di Santa Margherita Ligure) che ne era commissario straordinario dal dicembre 2019. Il cambio al vertice arriva dopo che il comitato stesso per la costituzione del Parco Nazionale aveva denunciato la sostanziale bocciatura da parte della Regione Liguria del bilancio preventivo 2020 del Parco, presentato a fine 2020.

La notizia della nuova nomina viene sottolineata dal presidente della Regione Giovanni Toti, che si congratula per la scelta.

“Complimenti al sindaco di Portofino, Matteo Viacava, eletto all’unanimità presidente del Parco di Portofino. Regione Liguria continuerà a lavorare al fianco dei Comuni del Parco, da sempre attenti alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile di questo territorio meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo. Viacava ha svolto in questi anni un lavoro prezioso e sono certo che con la sua elezione, con il consenso unanime di tutta la comunità del Parco, ci siano tutti i presupposti affinchè il Parco diventi un volano per il turismo sostenibile e l’economia della Liguria”.