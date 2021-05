Mascherina obbligatoria quando si è seduti al ristorante? Bassetti: “Sarebbe ridicolo e pericoloso”

Genova. “Sono rimasto francamente colpito dalla decisione del CTS di far indossare all’interno dei ristoranti, quando si è seduti al tavolo, la mascherina tranne nei momenti del bere e del mangiare. Saranno cene in maschera o forse, potremmo pensare a progettare delle mascherine con la fessura per il cibo e magari bere con la cannuccia? Tutto questo è ridicolo e pericoloso”. E’ il commento del direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti sulla proposta in vista del 1 giugno quando si potrà tornare a cenare al ristorante anche al chiuso.

“Si tratta di una proposta imbarazzante senza alcun fondamento scientifico che genera solo paura e confusione” dice Bassetti che negli scorsi giorni aveva criticato anche il fatto che in Italia è mantenuto per ora l’obbligo di mascherina all’aperto.

“Se sarà adottata coprirà l’Italia di ridicolo rispetto al resto d’Europa e del mondo – dice senza mezze misure – sarebbe un’altra brutta figura del Cts, solo l’ultima di una lunghissima serie.