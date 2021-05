Genova. Ha appiccato fuoco a un furgone parcheggiato in via Giglioli questa notte attorno alle 3.30 del mattino, dopo aver dato in escandescenze disturbando il condominio nei pressi del veicolo.

Per questo motivo sono state chiamate le forze dell’ordine. È intervenuta la polizia, oltre che i vigili del fuoco per spegnere il rogo, che ha coinvolto fortunatamente solo un cassonetto oltre al mezzo incendiato.

L’uomo è stato portato via per un trattamento sanitario obbligatorio.