Marassi, aggredito e rapinato dai ladri che ha trovato in casa

Genova. Si è trovato davanti i ladri dentro la sua abitazione dopo essere rientrato ed è stato tramortito e rapinato. E’ successo ieri sera in un appartamento di Marassi.

L’uomo, un quarantenne, è stato colpito e avrebbe perso i sensi. Poi ha chiamato la polizia. Dall’appartamento mancherebbero alcuni gioielli e denaro da quantificare.

Sull’episodio indagano i poliziotti delle volanti.

Intanto dall’altra parte della città, tra Pegli e Pra’ si moltiplicano i tentativi di intrusione segnalati dagli abitanti mentre i proprietari si trovano in casa: si tratterebbe di due persone, descritte come giovani e con accento dell’Est, che agiscono in zona da diverse settimane.