L’Usd Angelo Baiardo cresce e si allarga nel levante cittadino

Genova. L’Unione Sportiva Dilettantistica Angelo Baiardo ha raggiunto un accordo per la concessione del campo della Ledakos, situato nei pressi dell’uscita autostradale di Genova Nervi per consolidare il progetto di un polo nel levante della città.

“Vogliamo crescere! Abbiamo davvero tanti bambini iscritti – afferma Cristina Erriu, presidente della società sportiva -, e per offrire un buon servizio ai nostri tesserati dobbiamo allargarci. Non nego che mi piacerebbe poter raccogliere qualche nuova iscrizione nella zona del levante! L’accordo che abbiamo fatto con i gestori del campo è a lungo termine, saremo lì per tutta la prossima stagione“.

“Si ringrazia la dirigenza della Ledakos per aver fortemente voluto questo sodalizio – prosegue -. Oltre alla crescita della scuola calcio e del nostro settore giovanile, la società si amplierà con la scuola calcio femminile. Era perciò priorità trovare nuovi spazi per far crescere la società”.

“Concludo dicendo che abbiamo incontrato delle ottime persone, con le quali ci siamo trovati subito in sintonia, raggiungendo poi un accordo finale. La nostra intenzione – chiude Erriu – è quella di dare inizio ad un nuovo progetto anche sul levante”.