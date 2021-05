Genova. Con il ritorno in zona gialla sono nuovamente possibili anche tante iniziative collettive di volontariato che avevano dovuto stopparsi per via delle normative anti-covid.

Tra queste l’uscita di domenica 2 maggio da parte dei ragazzi di Genova Cleaner, associazione che si occupa di agire e sensibilizzare sul tema dei rifiuti, insieme ai gruppi scout Genova 51 e Genova 56.

Il blitz nella zona di Voltri, dietro la stazione ferroviaria, un isolato più volte al centro di discussione per lo stato di degrado e abbandono in cui versa.

Le squadre in azione, per un totale di 27 ragazzi e ragazze, lavorando per meno di due ore hanno raccolto circa 25 sacchi di spazzatura divisi come sempre in plastica, vetro e indifferenziata.

Genova Cleaner invita chiunque faccia parte di un gruppo scout a scrivere all’associazione per organizzare spedizioni di pulizia, “saremmo molto lieti di coinvolgere più gruppi possibili e riuscire a ripulire la nostra città nonostante le restrizioni”, scrivono i ragazzi.