Il film “Luca” in anteprima mondiale all’Acquario di Genova, il ricavato in favore del Gaslini

Genova. Il nuovo film Disney-Pixar “Luca” sarà proiettato in anteprima mondiale all’Acquario di Genova il 13-14-15 ottobre per raccogliere fondi in favore dell’ospedale Gaslini. L’iniziativa è organizzata da Medicinema Italia e consentirà di assistere al capolavoro d’animazione con una donazione minima di 250 euro.

È la prima volta Pixar ambienta un film interamente nel nostro Paese. Il film racconta di un’incredibile estate, vista attraverso gli occhi di un mostro marino di nome Luca, in una città di mare immaginaria chiamata Portorosso, ispirata alle 5 Terre e immersa nelle atmosfere tipiche della Liguria che hanno accompagnato l’infanzia del ligure Enrico Casarosa, regista del film e il cui cortometraggio La Luna era stato candidato all’Academy Award.

Ed è per questa vicinanza che MediCinema Italia, con il supporto di Disney Italia, sta organizzando proprio in Liguria alcune proiezioni speciali del film per raccogliere fondi e ampliare le iniziative di cinematerapia a Genova e nel territorio, proseguendo la collaborazione con l’istituto Gaslini.

Le proiezioni si terranno all’Acquario di Genova il 13, 14 e 15 giugno, con accesso riservato ai soli donatori che avranno partecipato alla raccolta fondi. Le donazioni potranno essere effettuate dal sito Medicinema www.medicinema-italia.org. In alternativa il film non uscirà nei cinema ma sarà disponibile solo sulla piattaforma Disney+ a partire dal 18 giugno.

Le proiezioni di Luca hanno come scopo il sostegno alle attività di Medicinema che sviluppa progetti terapeutici costruendo sale cinematografiche nelle strutture ospedaliere e case di cura italiane per offrire la terapia del sollievo attraverso il cinema. Sale Medicinema sono già presenti al Niguarda di MiIano e al policlinico Gemelli di Roma. Ora, anche grazie alla raccolta di questi fondi, verranno sviluppate nuove iniziative anche a Genova.

MediCinema è partner charity di lunga data di Disney Italia e ormai da diversi anni promuovono insieme la terapia del sollievo attraverso il cinema portando la magia delle storie e dei personaggi Disney in ospedale.

Dopo Milano e Roma stiamo lavorando per portare nuove sale cinematografiche negli ospedali italiani – dichiara Fulvia Salvi, presidente di MediCinema Italia Onlus – Il supporto di tutti, oltre a quello di Disney che da anni ci segue e che ringrazio ancora una volta, ci mette nelle condizioni di raggiungere sempre più pazienti e le loro famiglie, e portare quel sollievo nei momenti difficili di una malattia in ospedale. Stiamo lavorando a nuovi progetti, in Liguria e su tutto il territorio nazionale, che vedranno la luce nei prossimi mesi”.