Lnd, campionati Juniores 2021/22: ufficializzato il regolamento sui limiti d’età

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il regolamento relativo ai campionati Juniores “Under 19” (Nazionale, Regionale e Provinciale) per la stagione 2021/22. Di seguito tutti i dettagli e le relative griglie.

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “UNDER 19”

Alle gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori “fuori quota”, dei quali 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2002 in poi ed 1 (uno) senza alcuna limitazione in relazione all’età massima.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19”

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 6 (sei) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES “UNDER 19”

Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino a un massimo di 8 (otto) calciatori “fuori quota”, di cui massimo 6 (sei) nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. L’inosservanza delle predette disposizioni, relative al Campionato Nazionale Juniores “Under 19”, al Campionato Regionale Juniores “Under 19” e al Campionato Provinciale Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2021/2022, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Il provvedimento di cui ci si rifà al Comunicato Ufficiale sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella prima riunione utile.