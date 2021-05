Ligorna, parla Luca Monteforte: “Volontà e attenzione sono state le armi vincenti della gara”

Genova. Il Ligorna consolida il suo primato, superando (3-1) l’Athletic Club Albaro.

Dieci punti in quattro gare disputate, frutto di tre vittorie ed un pareggio, dieci reti realizzate contro le tre subite sono la cartina al tornasole di una squadra, che passo dopo passo, ha dato, prima di tutto, un preciso segnale a se stessa, e poi a tutte le concorrenti dirette al salto di categoria.

“Non è stata una partita facile, l’Albaro ha giocato una partita determinata – afferma mister Luca Monteforte – Bravi sono stati i ragazzi ad interpretarla nella maniera giusta, con volontà e grande attenzione“.

“È stato fondamentale, dopo il loro pareggio, riportarsi in vantaggio nei minuti di recupero della prima frazione di gioco – conclude Monteforte – Nella ripresa siamo sempre stati in partita, non concedendo agli avversati gli spazi per poterci fare male, sono molto contento della prestazione caratteriale della squadra“.

Il Ligorna tornerà in campo mercoledì 5 maggio (ore 18) affrontando, in casa, la Sestrese di mister Corrado Schiazza.