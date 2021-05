Leonardo, lavoratori in pizza per salvare l’automazione: “Governo non ci convoca, la lotta continua”

Genova. Nuova manifestazione per i lavoratori dello stabilimento genovese di Leonardo, contro l’esternalizzazone della business unit automazione.

Questa mattina, dopo una partecipata assemblea, oltre un centinaio di lavoratori è sceso in strada davanti alla sede di Sestri ponente. “Vogliamo continuare a porre l’attenzione sulla nostra vertenza, in attesa di un incontro con il governo che non arriva- spiega all’agenzia Dire, Stefano Bonazzi, rsu Fiom Leonardo Genova- la lotta e la mobilitazione continuano”.

L’agitazione segue mesi di trattative e scioperi per scongiurare la vendita del comparto automazione, che oltre ad essere considerato un asset strategico per il sistema paese, metterebe a rischio decine di posti di lavoro.