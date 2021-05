Leonardo automazione, martedì alla sala chiamata tavola rotonda aperta alla città

Genova. In questi giorni in cui i lavoratori sono mobilitati per difendere la permanenza dell’Automazione all’interno di Leonardo, e con essa l’integrità del sito genovese, Fim, Fiom e Uilm indicono un momento di approfondimento e riflessione in cui ragionare sulle prospettive e sulla necessità di salvaguardare tale business.

Da sempre Genova difende la sua industria, cuore e cervello dello sviluppo della città. In questa tradizione si inscrive anche questa iniziativa annunciata dai sindacati metalmeccanici.

Per questi motivi Fim Fiom Uilm hanno organizzato una tavola rotonda aperta alla città, alla quale interverranno le segreterie sindacali nazionali e locali ed esponenti della politica e delle istituzioni.

L’appuntamento è fissato per martedì 11 maggio dalle ore 14 alle ore 17,30 presso la Compagnia Unica Paride Batini.