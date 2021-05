Lavoro, Sanna (Pd): “Avviare tutti i tavoli di confronto sulle crisi industriali liguri”

Genova. “Chiediamo alla Giunta di sollecitare il Governo ad avviare tutti i tavoli di confronto con le istituzioni e le parti sociali riguardanti le crisi industriali in atto e di rispondere in aula sull’esito del confronto tra ministero dello Sviluppo e gli altri ministeri competenti, in seguito all’incontro tra l’assessore Benveduti e il ministro Giorgetti dello scorso aprile. La situazione non è più rinviabile. Questo è necessario ad evitate scelte irreversibili affrettate che possano creare problemi di tenuta industriale ed occupazionale”.

Lo dichiara il consigliere regionale del gruppo Partito Democratico – Articolo Uno Armando Sanna, primo firmatario dell’interrogazione che verrà discussa domani in Consiglio regionale in merito alle crisi industriali delle aziende liguri.

Nel documento si chiede di “rendere note le proposte esposte al ministero dello Sviluppo economico per la risoluzione delle crisi industriali in Liguria e i tempi e le modalità di convocazione dei tavoli che riguardano le aziende del territorio, a partire da quelli sul futuro di Piaggio e Leonardo, sui quali lo stesso ministro Giorgetti aveva dato disponibilità ad una convocazione al più presto”.