Lavori sulla frana del 2014, il passo della Bocchetta chiude per quattro mesi

Genova. Dal 24 maggio e per almeno quattro mesi chiude la strada del Passo della Bocchetta. L’antica via del Sale che collegava l’alta Valpolcevera all’Alessandrino, anche oggi percorso importante per chi deve spostarsi tra le due zone e molto battuta specialmente nella stagione estiva per motivi turistici, non sarà percorribile per 120 giorni di cantiere a partire dal suo avvio, salvo sospensioni o proroghe.

A comunicarlo è stata la provincia di Alessandria. I Comuni maggiormente interessati sono quelli di Voltaggio e Fraconalto, in Piemonte, meta di villeggiatura di tanti genovesi. I lavori sono necessari per mettere in sicurezza una frana caduta nel 2014 e che si è portata via parte della carreggiata tra Molini e il celebre passo facendo crollare la strada nel torrente Lemme.

I residenti della zona – e anche i tanti ciclisti che percorrono la strada, una classicissima per le due ruote – speravano almeno in un senso unico alternato, o con un divieto ai mezzi pesanti, come già accaduto in passato, ma non sarà possibile.

Il cantiere per la ricostruzione definitiva della strada è stato più volte rinviato a partire dal 2019, anche su sprone degli abitanti che non volevano restare parzialmente isolati. L’alternativa per l’alta Val Lemme per arrivare in Liguria sarà quindi la provinciale della Castagnola.