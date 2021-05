L’Arenzano conferma il direttore sportivo Davide Alvino

Arenzano. L’Arenzano Fc inizia a programmare la stagione sportiva 2021/2022 confermando il direttore sportivo Davide Alvino.

L’agenda è già piena di appuntamenti; il primo nodo da sciogliere sarà quello dell’allenatore. Alvino avrà il campito di convincere mister Alberto Corradi a desistere dal richiamo delle sirene di squadre di categorie superiori per continuare il lavoro interrotto dal Covid la stagione scorsa.

“Sicuramente per il direttore sportivo e per la società, l’allenatore è il tassello mancante per dare inizio ad un mercato scoppiettante ed in linea con il progetto di squadra giovane che possa divertire e divertirsi” afferma la dirigenza arenzanese.