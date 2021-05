La storia “sexy”, giovedì 27 a palazzo Ducale arriva Alessandro Barbero

Genova. Giovedì 27 maggio iniziano gli incontri anticipatori di Aspettando La Storia in Piazza 2022. Sarà Alessandro Barbero con La vita politica di Dante nella reinvenzione della Commedia, accompagnato da degli interventi musicali di Ensemble 400, Dante e la musica: dalla lirica trobadorica all’Ars Nova Italiana, ad aprire il ciclo di incontri che continuerà in varie date fino al 14 novembre 2021. La conferenza si svolgerà in presenza, su prenotazione, nella Sala del Maggior Consiglio alle 18.30.

Nel libro Dante, edito da Laterza nel 2020, Alessandro Barbero, docente di Storia medievale all’Università del Piemonte orientale. ricostruisce la vita del poeta, creatore di un capolavoro immortale, ma anche dell’uomo immerso nel suo tempo, il Medioevo, che il grande storico racconta in pagine di vivida bellezza.

Dante è l’uomo su cui, per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose che su qualunque altro uomo di quell’epoca, e che ci ha lasciato la sua testimonianza personale su cosa significava, allora, essere un giovane uomo innamorato o cosa si provava quando si saliva a cavallo per andare in battaglia.

Alessandro Barbero segue Dante nella sua adolescenza di figlio di un usuraio che sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della politica, dove gli ideali si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi di partito e della corruzione dilagante; nei vagabondaggi dell’esiliato che scopre l’incredibile varietà dell’Italia del Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche.

Gli altri appuntamenti in programma

8 giugno h 18.30

Franco Cardini

Oriente e Occidente: incontro e/o scontro

Franco Cardini è Professore Emerito dell’Istituto Italiano di Scienze Umane alla Scuola Normale Superiore di Pisa



15 giugno h 18.30

Corrado Augias

Questi nostri caotici giorni

Corrado Augias è giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano



22 giugno h 18.30

Carlo Ossola

Dante: storia di un nome mal pronunciato

In collaborazione con Incipit Festival Genova 2021

Carlo Ossola è filologo e critico letterario. Professore di letterature moderne al Collège de France e direttore dell’Istituto di Studi Italiani di Lugano

13 luglio h 18.30

Luciano Canfora

Raccontare la verità

Luciano Canfora è professore emerito dell’Università di Bari, dirige i «Quaderni di storia» e collabora con il «Corriere della Sera»

24 settembre h 18.30 Melania G. Mazzucco

Storia e biografia

Melania G. Mazzucco è scrittrice, autrice per il cinema, il teatro e la radio. Collabora con «la Repubblica», i suoi romanzi sono tradotti in 28 Paesi

19 ottobre h 18.30

Giovanni De Luna

Cinema Italia, la storia raccontata dal film

Giovanni De Luna è docente di Storia contemporanea all’Università di Torino. Ha collaborato alla «Stampa» e a «Tuttolibri» ed è autore di varie trasmissioni radiofoniche e televisive

4 novembre h 18.30

Giovannella Cresci Marrone

Donne romane: modelli, ruoli e quattro microstorie

Giovannella Cresci Marrone è Professore ordinario di Storia romana ed epigrafia latina all’Università Ca’ Foscari di Venezia

14 novembre h 18.30

Eva Cantarella

Sparta o Atene?

Eva Cantarella ha insegnato Istituzioni di Diritto romano e Diritto greco antico all’Università Statale di Milano. Ha pubblicato oltre venti saggi sul diritto e su aspetti sociali del mondo greco e romano, tradotti all’estero in numerose lingue.