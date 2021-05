La Serteco infligge un netto 3-0 all’Ascot Labormet e stacca il pass per il turno successivo

Genova. Dopo il convincente successo di Torino nell’andata dei playoff per la promozione in Serie B1, la Serteco offre ancora una grande prestazione e tra le mura amiche del PalaFigoi archivia la pratica Ascot Labormet in tre set, in poco più di un’ora di gioco.

Sfida nella quale le giovani terribili coccinelle allenate da Mario Barigione sono sempre state in totale controllo aggiudicandosi tutti e tre i set con ampio margine: il primo 25-18, il secondo 25-16 e il conclusivo terzo 25-13. Con questo rotondo successo le coccinelle si assicurano quindi un posto al turno successivo dei playoff.



“È veramente un piacere allenare queste ragazze e vederle giocare – sono le prime parole di coach Barigione -. L’obiettivo è quello di dare giocatrici alla prima squadra, poi quello che viene prendiamo. Abbiamo passato un turno di questo play off, le ragazze non sono mai appagate e non ci poniamo limiti”.

Entusiasta il presidente Giorgio Parodi per il passaggio del turno: “Un rotondo 3 a 0, le ragazze ci credevano dopo la vittoria di Torino e hanno dimostrato la voglia di arrivare in fondo. Si meritano questo passaggio del turno e ora ci aspettano i quarti. Davanti a noi ci saranno altre due battaglie”.

Superato questo primo ostacolo, la Serteco si assicura un posto al turno successivo dei playoff della Serie B2 e andrà ad incontrare la vincente della sfida tra BlueTorino Volpiano e Libellula Volley.