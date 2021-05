La Serteco chiude vincendo al tie-break sul campo della BlueTorino Vol-ley

Genova. A tre giorni di distanza dall’andata nella quale il BlueTorino Vol-ley si è imposto in tre set, la Serteco scende sul campo di Volpiano per la gara di ritorno.

Un risultato difficile da ribaltare vista la caratura delle avversarie e il punteggio maturato al Figoi, ma le giovani coccinelle hanno l’atteggiamento giusto e vendono carissima la pelle riuscendo a strappare un successo al tie-break. I parziali: 25-22, 25-12, 22-25, 21-25, 13-15.

Un 2-3 che però, in virtù del successo in tre set del BlueTorino Vol-ley all’andata, non basta per approdare alla finale del playoff. Da questo doppio scontro la Serteco esce a testa altissima contro un avversario costruito per il salto di categoria.

Inizio di partita molto simile a quello di mercoledì scorso con le coccinelle subito efficaci, ma nella fase finale di primo set, complice anche qualche errore dovuto alla poca esperienza, il BlueTorino allunga e centra il primo dei due parziali da conquistare. Il successivo è senza storia in favore delle padrone di casa che chiudono 25-12 e ottengono matematicamente il pass per il prossimo turno. A partire dal terzo set lunga girandola di cambi in entrambe le squadre e la Serteco con orgoglio riapre il match andando sul 2-1. Le coccinelle fanno loro anche il quarto set e dimostrano quantomeno di voler portare a casa la gara, anche se inutile ai fini della qualificazione. Arrivati al tie-break, squadre punto a punto, ma a spuntarla sono le genovesi col punteggio di 13-15, che con cuore e carattere si levano questa soddisfazione.

“Nei momenti cruciali, sia all’andata che al ritorno, abbiamo concesso alcuni errori gratuiti al servizio che poi hanno inficiato il risultato – sono le prime parole di coach Mario Barigione -. Più che un aspetto tecnico è un aspetto mentale di gestione della pressione dettato dall’età. Abbiamo giocato contro una compagine che ha sicuramente giocato bene nei momenti importanti. Ciò non toglie che abbiamo ottenuto un risultato oltre ogni rosea aspettativa, tutte le 14 ragazze si sono comportate in maniera egregia, quindi lasciamo questi play off senza alcun tipo di rimpianto. Questa estate sarà dedicata alla costruzione di un roster di assoluto livello sempre composto da giovani atlete. Questa esperienza è stata molto soddisfacente.

Il presidente Giorgio Parodi è comunque contento del percorso fatto dalle coccinelle “Sono molto contento e orgoglioso di queste ragazze e dal percorso che hanno fatto. Arrivare seconde in regular season e poi sino alla semifinale dei playoff per la B1 con una rosa composta tutta da settore giovanile è un’enore soddisfazione. I miei complimenti vanno anche sicuramente alle nostre avversarie del BlueTorino Vol-ley, compagine molto forte che farà bene”.