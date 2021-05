La PSA Olympia vola in semifinale playoff per la Serie A2

Genova. Come nella gara di andata di sabato scorso la PSA Olympia si aggiudica in tre set anche il ritorno contro il Volley Parella Torino, un successo che proietta le gialloblù di coach Matteo Zanoni alle semifinali dei playoff per la promozione in Serie A2. I parziali: 26-24, 25-13, 25-14.

Le leonesse partono un pochino contratte in avvio di gara replicando quanto successo nelle fasi iniziali del match di Torino; il Parella ne approfitta andando anche sopra di 5 punti, ma la PSA Olympia con carattere reagisce e nelle battute finali del parziale riaggancia le piemontesi sino al sorpasso in extremis ai vantaggi.

Il secondo set è un autentico monologo gialloblù e il 25-13 conclusivo sancisce matematicamente il passaggio al turno successivo della squadra del patron Parodi. Parella stacca definitivamente la spina e le leonesse archiviano agevolmente la pratica con un altro parziale netto e possono festeggiare il pass per le semifinali.

“Abbiamo iniziato la partita contratte come all’andata, poi abbiamo trovato il bandolo della matassa e alzato il livello delle giocate – commenta coach Matteo Zanoni -. Ora testa a Biella che ha fatto una grande rimonta su Castelfranco. Andiamo ad affrontare una squadra di categoria, quadrata e compatta. Ci darà filo da torcere lo sappiamo e ogni passo che si fa in avanti si alza il livello, dovremo essere bravi noi ad alzarlo per fare in modo di riuscire a proseguire il più possibile questa avventura”

Entusiasta dell’accesso alle semifinali il patron Giorgio Parodi: “Siamo partita tre anni fa con questo progetto e ora ci stiamo giocando la promozione in A2, non lo avrei mai immaginato. Credevo nelle ragazze, però mi stanno stupendo partita dopo partita. Ora pensiamo alla sfida contro Biella, una squadra di esperienza, ma noi andremo per giocarcela”.

Superato il primo ostacolo dei quarti, ora per la PSA Olympia è il momento della prima delle due sfide contro la Prochimica Virtus Biella, squadra che in questo primo turno ha ribaltato nella gara di ritorno la sconfitta per 3-0 subita all’andata contro FGL Castelfranco.