La Pro Recco batte Trieste 13-5 e chiude a punteggio pieno

Recco. Si chiude con un successo la regular season della Pro Recco. A Punta Sant’Anna i biancocelesti, reduci dalla vittoria della Coppa Italia, con dodici giocatori a referto superano anche il Trieste dell’ex Bettini per 13-5. Chiudono così a punteggio pieno.

Trascinati da Mandic, autore di cinque reti, i ragazzi allenati da Hernandez, che lascia a riposo Di Fulvio, vanno al cambio campo sul 6-1.

Con Negri tra i pali nella seconda metà di gara, la Pro Recco mette in ghiaccio il match volando sul 9-2 ad otto minuti dalla fine. Termina con 8 reti di scarto.

Le semifinali saranno Pro Recco contro Rari Nantes Savona e Brescia contro Telimar Palermo.

Le semifinali scudetto avranno luogo su due incontri, con andata mercoledì 12 e ritorno sabato 15 maggio, con la gara di ritorno in casa della squadra meglio piazzata in regular season. A seguire, la finale scudetto sarà articolata al meglio delle cinque partite: i primi due incontri (19 e 20 maggio) verranno giocati nella stessa sede, così come i secondi due (gara 3 il 25 maggio ed eventuale gara 4 il 26 maggio). La finale per il terzo posto, che assegnerà l’ultimo posto per la Champions League, si giocherà al meglio delle tre gare, in calendario il 19, il 26 ed eventualmente il 29 maggio.

L’appuntamento quindi è per mercoledì sera, quando alla Zanelli si affronteranno Rari Nantes Savona e Pro Recco.

Il tabellino:

Pro Recco – Pallanuoto Trieste 13-5

(Parziali: 2-0, 4-1, 3-1, 4-3)

Pro Recco: Bijac, Mandic 5, Figlioli 2, Younger 2, Velotto 1, N. Presciutti, Echenique, A. Ivovic 1, Figari, Aicardi 2, S. Luongo, Negri. All. G. Hernandez.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio 1, Buljubasic 2, Razzi 1, Rigoni, Jankovic, K. Milakovic, Vico 1, Mezzarobba, Bini, Mladossich, Persegatti. All. Bettini.

Arbitri: Pinato e Braghini.

Note. Uscito per limite di falli Razzi nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 4 su 9 più 1 rigore realizzato, Trieste 0 su 2 più 1 rigore realizzato.