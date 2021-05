La polizia locale di Genova rimuove 330 carcasse di auto e moto abbandonate

“Sono 330 le auto e i motocicli rimossi dalle strade e parcheggi del territorio genovese grazie a un’operazione della polizia locale partita circa un mese fa”.

Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Giorgio Viale, che ieri mattina, insieme al vicecomandante della polizia locale Varno Maccari, ha effettuato un sopralluogo nel distretto 7 durante le operazioni di rimozioni di alcuni ciclomotori e veicoli sulla fascia di rispetto di Pra’ e a Pegli.

“I veicoli, soggetti a ordine di rimozione, nella maggior parte dei casi giacevano abbandonati da tempo, degradando i nostri quartieri, occupando stalli e aree pubbliche che ora ritornano a disposizione dei cittadini e della sosta regolare”, ha proseguito l’assessore.

“Ringrazio gli agenti della polizia locale per il grande lavoro svolto sul territorio, di osservazione e indagine, attuando un’azione importante anti degrado, in modo capillare, in tutti i municipi”, ha concluso Viale.

