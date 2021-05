La Piuma chiede una mano: “Aiutateci a comprare un nuovo pulmino per portare in gita i bambini”

Genova. L’associazione La Piuma, gestisce una casa famiglia nel ristrutturato Forte Tenaglie, sulle alture di Sampierdarena, ha lanciato una raccolta fondi per acquistare un nuovo pulmino con cui portare in gita e in vacanza i bambini seguiti.

Fino a oggi per gli spostamenti si utilizzava un pulmino da 8 posti, acquistato nel 2009 sempre con una raccolta fondi, che però si è rivelato insufficiente: il numero dei componenti infatti si è attestato intorno alle dieci persone e spesso per la gravità e delicatezza delle situazioni accolte, durante gli spostamenti è necessario l’accompagnamento di altri adulti oltre ai due educatori dell’associazione.

Data anche l’età e il chilometraggio dell’attuale pulmino, si è reso così necessario pensare ad un mezzo nuovo, più attuale nella motorizzazione e nella dotazione di sicurezza, e soprattutto più adatto al contesto particolare della Casa Famiglia. Il mezzo scelto è il Ford Transit L3 H2 15 posti, che verrà allestito da un’azienda di fiducia per le esigenze della Casa Famiglia.

Ma cos’è la Casa Famiglia? E’ il progetto storico dell’Associazione La Piuma. Avviato nel 2006, è una famiglia in cui Laura ed Emilio (soci fondatori e volontari) insieme ai loro figli accolgono nella casa in cui vivono alcuni bambini e ragazzi (da zero a 18 anni) che non possono restare con le loro famiglie naturali.

L’intento è quello di unire l’essenza della famiglia fatta di relazione e affetto nella quotidianità alla professionalità ottenuta coi curricula di studi, l’esperienza e la collaborazione di una educatrice professionale dipendente, per farne uno strumento di aiuto e accompagnamento.

In questi anni sono stati accolti 25 bambini.

La Casa Famiglia La Piuma è accreditata presso il comune di Genova e autorizzata al funzionamento, si avvale dell’aiuto dei numerosi volontari dell’associazione, le famiglie allargate di Laura ed Emilio, diversi professionisti tra cui psicologi, pediatri e neonatologi. Dal 2015 la Casa Famiglia si è insediata presso il Forte Tenaglie, un luogo meraviglioso sulle alture di Genova, all’interno del progetto ben più ampio “Forte insieme!” di recupero, valorizzazione e restituzione alla cittadinanza di uno dei Forti della cinta muraria genovese.

La raccolta fondi si svolge in diversi modi: sulla piattaforma GoFundMe, a questo link che vi chiediamo di condividere e inoltrare più possibile: https://www.gofundme.com/f/un-pulmino-per-i-bimbi-della-casafamiglia-la-piuma/ oppure tramite bonifico sul conto corrente de La Piuma mettendo il proprio nome e la causale “campagna acquisto pulmino” (qui le informazioni necessarie).

Ad ogni cifra donata corrisponde una ricompensa speciale.