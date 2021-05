La Liguria ricorda i 29 anni dalla strage di Capaci: “La mafia è radicata anche qui”

Genova. “La giornata che ricorda la morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo non può e non deve essere solo rituale, ma un’occasione per rilanciare la lotta contro le mafie e per la legalità in tutti i livelli della società, a partire dalla scuola, nelle imprese e nelle istituzioni”.

Lo affermano il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei e il presidente della commissione regionale Antimafia Roberto Centi nel 29esimo anniversario della strage di Capaci. Per l’occasione un drappo bianco è stato esposto all’ingresso del Consiglio regionale in via Fieschi.

“La memoria e l’impegno sono i cardini per combattere anche qui in Liguria un fenomeno che è ben più che infiltrato, è radicato, e che va estirpato, oltre che con la repressione, con una grande battaglia culturale comune – aggiungono Medusei e Centi -. In questo senso siamo orgogliosi che recentemente il Consiglio regionale si sia impegnato a sostenere progetti educativi negli istituti scolastici della Liguria per potenziare l’educazione alla legalità tra gli studenti”

Una giornata segnata anche dalle parole potenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative – ha detto il capo dello Stato -. È sempre di grande significato ritrovarsi nel bunker, un luogo di grande valenza simbolica, dove lo Stato ha assestato importanti colpi alla mafia. La mafia esiste ancora, non è stata sconfitta. E’ necessario tenere sempre attenzione alta e vigile da parte dello Stato”.