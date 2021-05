La Lanterna Corse riparte dal Camunia Rally con Alberto Verardo e Cristina Rinaldis

Genova. Comincia dalla Lombardia il 2021 della Lanterna Corse Rally Team, che si prepara a schierare uno degli equipaggi più attivi e rappresentativi delle ultime stagioni.

Al Camunia Rally, in programma sabato 15 e domenica 16 maggio, gara valida per la Coppa Rally Zona 2 (quella che accorpa Lombardia e Liguria) che si svolgerà tra le località bresciane di Breno e Bienno saranno al via Alberto Verardo e Cristina Rinaldis, con la Renault Clio N3 che li ha portati di frequente a giocarsi la vittoria di classe sia sulle strade di casa che nelle trasferte nazionali. Il Camunia Rally prevede sei prove speciali per un totale di 50 chilometri cronometrati.

Lo stesso weekend, ma sulle strade piemontesi del Rally Il Grappolo, sarà impegnato il navigatore genovese Alessandro Cervi, che sarà nuovamente al fianco del pinerolese Roberto Gobbin sulla Abarth 124 della classe RGT. Dopo un buon 2020 Cervi rinnoverà il suo impegno sulla spider italiana nella FIA RGT Cup, che prevede diverse trasferte europee.