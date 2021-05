La favola PSA Olympia continua: le gialloblù partono forte nei playoff per la Serie A2

Genova. Se il buongiorno si vede dal mattino, la PSA Olympia è sulla strada giusta: il percorso della squadra gialloblù nei playoff per la promozione in Serie A2 è iniziato con i migliori auspici.

Nell’andata del primo turno, giocato in casa del Volley Parella Torino, le leonesse di coach Matteo Zanoni si sono aggiudicate la gara con un secco 3-0.

Arrighetti e compagne nei primi due set trovano un avversario aggressivo: decisivi per le genovesi sono i break nelle fasi finali dei due parziali che hanno visto ancora una volta il capitano Giulia Bilamour sugli scudi. I due set si chiudono in favore delle leonesse per 22-25 e 20-25. Il Parella accusa il colpo e la PSA Olympia fa suo senza alcun problema per 16-25 il conclusivo terzo set.

Soddisfatto della vittoria coach Matteo Zanoni: “Siamo partite un pochino contratte perché non giocavamo da molto tempo e si è visto, Parella si è dimostrato molto aggressivo in battuta e con alcune soluzioni in attacco, siamo state brave a mantenere la calma e via via il gioco si è fatto più lineare a siamo riusciti ad imporre il nostro tasso tecnico, ora testa al ritorno per completare il lavoro”.

“Il sogno continua, stiamo vivendo un momento storico per la pallavolo ligure e genovese – sono le prime parole di un raggiante patron Giorgio Parodi -. Siamo orgogliosi di essere noi i leader incontrastati in questo momento. Le ragazze hanno dato tutto e hanno fatto un’ottima partita concentrate. Coach Zanoni e i suoi vice allenatori non mollano un colpo, le ragazze lo sanno e ora testa a domenica per continuare la storia dell’Olympia”.

Dopo questo prezioso successo in trasferta ora testa al ritorno di domenica 23 maggio al PalaFigoi alle ore 17 con diretta streaming della partita sulla pagina Facebook Olympia PGP Volley Voltri.