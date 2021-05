Italia Viva: “Il Comune chieda il blocco dei pedaggi autostradali a fronte dei cantieri”

Genova. Il capogruppo di Italia Viva nel Comune di Genova Mauro Avvenente ha presentato un’interrogazione a risposta immediata durante il Consiglio odierno, per chiedere che il Comune si ponga come parte lesa nei confronti di Autostrade per l’Italia e richieda il blocco dei pedaggi come minima compensazione per i disagi subiti dai cittadini, a causa dei numerosi cantieri in corso che provocano rallentamenti e ingorghi anche sulle strade comunali, dove si riversano i veicoli.

La durissima posizione è giustificata dall’inefficienza conclamata di ASPI, che per troppo tempo ha mancato di intervenire sulla rete e sulle infrastrutture con le indispensabili opere di manutenzione di cui l’azienda era a conoscenza. Il lassismo ha provocato un grave degrado reso drammaticamente evidente dal crollo del Ponte Morandi e ASPI si è ridotta a concentrare i cantieri in un lasso di tempo che poteva facilmente essere diluito negli anni, provocando meno o nessun disagio ai cittadini.

Le conseguenze sono tanto più gravi oggi perché, a ridosso dell’imminente stagione estiva, incidono sulla ripresa economica indispensabile dopo il lockdown sia per le attività commerciali che per i traffici portuali.

L’assessore Pietro Piciocchi si è dichiarato il linea con le richieste e ha precisato che il Comune di Genova da tempo è attivo nell’interlocuzione con ASPI all’interno di un ragionamento esteso alla rete ligure e per questo è stato aperto un tavolo di monitoraggio coordinato dal Ministero dei Trasporti, a cui partecipano le amministratori locali. Alle riunioni quindicinali partecipano alternativamente gli assessori Piciocchi e Campora, nella consapevolezza di quanto sia difficile trovare un equilibrio tra sicurezza e viabilità.

Il consigliere Avvenente, preso atto di questo impegno, ha auspicato che Autostrade per l’Italia, in coscienza, acceleri il più possibile i tanti lavori in corso sulla rete genovese e ligure.