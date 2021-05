Iren Genova Quinto, Luccianti “Vogliamo chiudere al meglio”

Genova. Ultimo appuntamento del campionato di Serie A1 per l’Iren Genova Quinto, che sabato alle 15 ospiterà alle Piscine di Albaro la Roma per la gara conclusiva del girone playout.

Entrambe le squadre sono già salve da tempo e i biancorossi sono addirittura a punteggio pieno. Nonostante quindi la gara non abbia granché da dire per la classifica e i relativi verdetti, i biancorossi puntano all’intera posta in palio per chiudere nel migliore dei modi la stagione.

“In questi play out abbiamo vinto finora tutte le partite – ricorda il tecnico Gabriele Luccianti – e questo era l’obiettivo che ci eravamo prefissati dopo non aver raggiunto i playoff a causa di un solo gol nella differenza reti della doppia sfida contro il Salerno. Per centrare questo traguardo ci manca un ultimo sforzo e per questo ho chiesto ai miei ragazzi di mettere il massimo impegno anche in questa sfida, giocando come se fosse ancora tutto da decidere. Sulla base di questo in settimana ci siamo allenati regolarmente e pretenderò la massima concentrazione dall’inizio alla fine della partita, senza cali di tensione. La Roma è una buona squadra e il suo cammino di questa seconda parte di stagione lo ha confermato, visto che è riuscita a salvarsi senza alcun patema. Ci faremo quindi trovare pronti per ottenere i tre punti, un ‘regalo’ che dobbiamo fare a noi stessi, alla società e ai nostri tifosi, che anche in questa stagione non sono potuti stare al nostro fianco come al solito. Non lo nascondo, ci avrebbe fatto piacere averli in piscina almeno per questo ultimo appuntamento, ma non è possibile e quindi a maggior ragione dovremo dare tutto per salutarli con un sorriso, anche se a distanza”.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube dello Sporting Club Quinto.