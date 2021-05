Iren, accordo per la risoluzione dei rapporti tra Massimiliano Bianco e la società

Genova. “Formuliamo a Massimiliano Bianco i migliori auguri per il suo futuro professionale e personale. Bianco ha contribuito in maniera determinante alla crescita e alla trasformazione di Iren”.

Lo affermano i componenti del comitato di sindacato dei soci pubblici azionisti di Iren, composto dal sindaco di Genova, Marco Bucci, dal sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, e dal sindaco di Torino, Chiara Appendino, a titolo personale ed in rappresentanza degli azionisti di controllo della società.

“Sotto la sua guida, il Gruppo – aggiungono – ha conseguito eccellenti risultati economico-finanziari e, soprattutto, ha saputo interpretare con successo e da protagonista le profonde trasformazioni che hanno interessato e stanno interessando il settore energetico-ambientale e dei servizi pubblici locali. Da parte nostra, un sentito ringraziamento per il senso di appartenenza dimostrato nei confronti dell’azienda, per le sfide che ha saputo raccogliere con estrema professionalità e per la continua vicinanza alle necessità dei territori presidiati dalla Società. L’importante lavoro svolto in questi anni permetterà di avviare un nuovo ciclo pluriennale di crescita del Gruppo”