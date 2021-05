IRCup: Fredducci (New Racing for Genova) parte in sordina

Genova. Avvio in sordina per il genovese Luca Fredducci in seno all’International Rally Cup (IRCup) Pirelli. In lizza al 34° Rally Piancavallo con la sua compagna, l’elvetica Clarissa De Rosa, ed al volante della Peugeot 208 messagli a disposizione dalla FR New Motors, il portacolori della New Racing for Genova ha, infatti, conseguito una stretta sesta posizione finale in classe R2B dopo una gara a dir poco apocalittica per vie della condizioni meteo.

“È un piazzamento che ci ha un po’ rammaricato – ha rilevato Luca Fredducci – perché eravamo partiti davvero bene, con un secondo tempo pari merito nella ‘power stage’ a un solo decimo di distacco da Gubertini e Ialungo: i punti conquistati nella particolare prova speciale, però, ci permettono di salire al quinto posto sia nella graduatoria del Campionato che in quella del trofeo Peugeot”.

“Quanto al rally – ha proseguito il portacolori della scuderia New Racing for Genova – per via delle condizioni estreme in cui si è svolto si è rivelato ancor più arduo del previsto. Alla fine, dopo aver preso una bandiera rossa in una ps e un nubifragio in quella successiva, con conseguente tempo maggiore di 40” rispetto al primo passaggio, abbiamo optato per una condotta di gara prudente e mirata, in ottica campionato, a portare al traguardo la vettura integra”.

Il prossimo impegno di Luca Fredducci in seno all’IRCup è previsto per il 29 e 30 maggio al 27° Rally Internazionale del Taro.