Iplom di Busalla, operaio investito da bitume ardente: in codice rosso al Villa Scassi

Genova. Ancora un incidente sul lavoro a Genova: un operaio di circa 50 anni sarebbe stato investito da del bitume caldo presso lo stabilimento Iplom di Busalla, rimanendo gravemente ustionato su più parti del corpo.

Immediato l’intervento dei soccorsi che dopo aver medicato sul posto l’uomo, hanno deciso per un trasporto d’urgenza in elicottero al centro grandi ustionati del Villa Scassi di Sampierdarena.

Al momento non sono chiare le dinamiche dell’evento: l’incidente è avvenuto poco dopo le 10 e non avrebbe coinvolto altre persone. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.