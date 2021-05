Investimento sui binari alla stazione di Rapallo, traffico ferroviario bloccato

Rapallo. Un uomo è stato investito da un treno alla stazione di Rapallo alle 9.20 di questa mattina.

L’incidente mortale ha coinvolto l’intercity 505 per Roma partito poco prima delle 9 da Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il traffico è ancora sospeso per la rimozione della salma e perché sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. In atto la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Attivi il servizio sostitutivo con bus tra Santa Margherita Ligure e Sestri Levante.

Treni direttamente coinvolti:

• FB 8606 Roma Termini (6:57) – Genova Piazza Principe (11:50)

• FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) – Roma Termini (17:03)

• IC 505 Ventimiglia (6:41) – Roma Termini (14:33)

• IC 657 Milano Centrale (8:05) – Grosseto (14:33)

• IC 666 La Spezia Centrale (10:35) – Milano Centrale (13:53)

• RV 3015 Milano Centrale (7:25) – Sestri Levante (10:28)

• RV 3261/3262 Parma (7:45) – Genova Brignole (11:15)

• RV 3265 Genova Brignole (10:45) – La Spezia Centrale (12:10)

• RV 3266 La Spezia Centrale (11:50) – Genova Brignole (13:15)

• R 12339 Savona (7:35) – Sestri Levante (10:13)

• R 12351 Savona (9:10) – Sestri Levante (11:28)

• R 12359 Savona (9:40) – Sestri Levante (12:13)

• R 12356 Sestri Levante (9:47) – Savona (12:20)

• R 12361 Savona (10:10) – Sestri Levante (12:28)

• R 12367 Savona (10:38) – Sestri Levante (13:13)

• R 12366 Sestri Levante (10:47) – Savona (13:20)

• R 12370 Sestri Levante (11:32) – Savona (13:52)

• R 12376 Sestri Levante (11:47) – Savona (14:20)

• R 12380 Sestri Levante (12:32) – Savona (14:50)