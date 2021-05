Infrastrutture, Toti: “Ora possiamo spiccare il volo, la Liguria può dimostrarlo”

Genova. “Ci sono luoghi e momenti in cui si decide come saranno gli anni a venire. In questi anni in Liguria abbiano vissuto qualcosa di paragonabile alla battaglia di Pearl Harbor: prima il crollo di Ponte Morandi, poi le mareggiate che hanno colpito le nostre coste, poi il Covid, che è sicuramente stata una disgrazia diffusa, ma che qui è arrivata dopo anni duri e complessi. Io credo che oggi siamo alla vigilia della battaglia di Midway, quella che vide la vittoria degli Stati Uniti e degli Alleati si ripresero la scena nel Pacifico e l’Impero Giapponese capì di non essere invincibile: oggi infatti abbiamo la possibilità di dimostrare a noi stessi e al mondo che non è vero che l’Italia è un Paese che non può spiccare il volo. La Liguria è il luogo dove tutto questo si può dimostrare, per la sua importanza strategica in termini di infrastrutture e quindi di competitività, per quello che ha vissuto in questi anni. Oggi abbuiamo davvero la possibilità di superare tutte le problematiche che ancora non siamo riusciti a risolvere. Questo è il nostro obiettivo, ed è possibile raggiungerlo solo con il dialogo, con la collaborazione e, consapevoli che se si fallisce si pagherà il conto per lunghi e lunghi anni a venire, ma che se si centrasse questo risultato genererebbe entusiasmo per l’intero sistema”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo all’incontro della community portuale di Genova con il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

“Abbiamo di fronte il Recovery Plan, che ha in Genova uno dei suoi fulcri, abbiamo investimenti del passato che arrivano a conclusione proprio quando ci sarà il Recovery, penso al Terzo valico – ha aggiunto Toti – Se centriamo l’obiettivo otterremo un triplice risultato: daremo fiducia non solo a una regione ma all’intero sistema del Nord Ovest, alle imprese e a chi deve tornare ad investire, daremo fiducia a noi stessi dimostrando di essere in grado di fare ciò che è necessario, e avremo posto le basi perché il Paese possa ripianare il debito pubblico che abbiamo accumulato, che se resterà un fardello porterà a dover tagliare la spesa corrente”.

“Per raggiungere questo obiettivo – conclude – occorre davvero grande collaborazione: non basta solo un decreto semplificazioni, ma occorre applicare quel decreto, con la stessa praticità, lo stesso buon senso e la stessa determinazione che ci hanno permesso di ricostruire il ponte. Credo che il modello Genova, quello che abbiamo portato avanti e che ha dimostrato che le cose in Italia si possono fare, non sia solo un dettato normativo, ma soprattutto riguardi uno spirito, una capacità di dialogo e collaborazione tra istituzioni territoriali diverse, tra i livelli di Governo centrali, quelli periferici e il Parlamento”.