Incidente in A10: scontro tra tir e autostrada chiusa tra Savona e Albisola in direzione Genova

Savona. Un incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 9 sulla autostrada A10, tra Savona e Albisola: a scontrarsi sarebbero stati tre tir, cosa che di fatto ha obbligato la chiusura della tratta.

L’incidente si è verificato al km 37, all’interno della galleria Torre Faraggiana. Sul tratto, come detto chiuso, il traffico è bloccato con 6 km circa di coda. “Chi viaggia verso Genova, – si legge sul sito di autostrade, – deve immettersi sulla Complanare di Savona e può rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la viabilità ordinaria”.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso, ambulanze e vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ricevute, nonostante i pesanti disagi al traffico, non dovrebbero esserci feriti gravi in seguito al sinistro.