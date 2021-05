Incidente alla Iplom, nella settimana della sicurezza sul lavoro la solidarietà dei sindacati

Genova. Le segreterie Filctem-Femca-Uiltec, le RSU e RLS registrano, nella settimana dedicata alla sicurezza sul lavoro per la quale in tutta Italia si stanno svolgendo manifestazioni atte a sensibilizzare tutti sull’argomento, l’ennesimo infortunio di un lavoratore autista di una Ditta esterna, avvenuto ieri all’interno della Raffineria IPLOM.

Tale accadimento, al di là delle responsabilità che saranno ricercate dagli enti competenti, conferma come sia necessaria una vera cultura della sicurezza che diventi obiettivo di tutti.

Questa cultura, se ricercata da tutti, aziende, lavoratori, organizzazioni sindacali e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà il vero salvagente che ci potrà proteggere, impedendo che questi episodi possano ripetersi in futuro.

Le OO.SS. e la rsu esprimono solidarietà al lavoratore e alla sua famiglia auspicandogli che la pronta e completa guarigione gli permetta di tornare al più presto tra i suoi compagni di lavoro.