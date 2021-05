Genova. Un altro grave incidente questo pomeriggio. È successo a Pontedecimo, in via Anfossi, dove due moto si sono scontrate per cause ancora da chiarire.

Ad avere la peggio è stato un uomo che, per le ferite riportate, è stato portato in codice rosso di massima urgenza all’ospedale San Martino di Genova.

Ferite lievi per il conducente dell’altra moto.

Sul posto gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi del caso.