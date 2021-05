Incendio nella notte a Ceranesi, prende fuoco una cucina: due persone all’ospedale

Ceranesi. Paura questa notte a San Martino di Paravanico, frazione del comune di Ceranesi in alta Valpolcevera. Per cause ancora da accertare un incendio si è sviluppato nella cucina di un’abitazione.

È successo intorno alle 2.20. A chiamare i soccorsi sono stati i residenti stessi, svegliati dal fumo e costretti ad abbandonare l’edificio in fretta e furia.

Nel frattempo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Bolzaneto con una squadra di rinforzo che hanno spento le fiamme in breve tempo.

Due persone sono state portate precauzionalmente all’ospedale Villa Scassi di Genova in codice verde per accertamenti dovuti a un possibile principio d’intossicazione, mentre un’altra ha rifiutato il ricovero.