Incendio a San Fruttuoso, a fuoco una baracca sul terrazzo di un condominio

Genova. Una baracca ha preso fuoco questa sera sul terrazzo di un condominio in via Ayroli, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

L’incendio, che si è sviluppato per cause ancora da accertare, ha generato fumo che ha allarmato gli abitanti della zona, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento le fiamme evitando che si espandessero ad altre strutture.

Non risultano coinvolte abitazioni e non ci sono persone ferite o evacuate.