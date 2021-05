Imprese e commercio, Benveduti: “Approvato il piano annuale delle iniziative promozionali 2021”

Genova. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il piano annuale delle iniziative promozionali per l’anno 2021.

“Vista la situazione di estrema difficoltà delle imprese liguri a causa dell’emergenza pandemica e la necessità di queste di poter beneficiare in tempi rapidi di ogni supporto possibile per fronteggiare la crisi economica – spiega l’assessore Benveduti – abbiamo ritenuto ancor più necessario destinare fondi a supporto di iniziative mirate alla promozione delle produzioni liguri, pur nella consapevolezza dell’incertezza che caratterizza questo momento storico. Con questa delibera, Regione Liguria mette a disposizione oltre 300 mila euro per individuare, attraverso bandi specifici, iniziative e progetti finanziabili nel commercio, nell’artigianato e nella valorizzazione dei prodotti e dei saperi locali, come le storiche Expo dell’entroterra ligure. Sono allo stesso tempo state fissate le risorse economiche per assicurare la presenza di Regione Liguria, con uno stand dedicato, al 61° Salone Nautico di Genova”.

Camera di Commercio di Genova, in qualità di soggetto attuatore del piano annuale delle iniziative promozionali per l’anno 2021, gestirà il finanziamento delle diverse iniziative con le modalità che verranno concordate con Regione Liguria.

