Il sogno americano dei giovani tennisti passa dalla Lubrano Tennis Academy

Il viaggio verso gli Stati Uniti adesso diventa un circuito. Grazie all’accordo tra TS-College Tennis e Federazione Italiana Tennis tutti i ragazzi e le ragazze che sognano di andare a studiare negli Stati Uniti, sfruttando le borse di studio per meriti sportivi, hanno un’opportunità in più. Per la prima volta infatti, a partire dal 27 maggio, scatta un circuito giovanile dedicato a soli giocatori Under 20 e limitati 3.3 (classifica nazionale).

Un circuito che vede anche la Lubrano Tennis Academy protagonista in quanto la struttura del maestro Marco Lubrano organizzerà, nei campi del parco di Valletta Cambiaso, la terza tappa programmata dall’11 al 13 giugno. Un’operazione importante che rientra nella partnership tra Lubrano Tennis Academy e TS-College avviata nel settembre 2020 per il recruitment dei giovani atleti con l’opportunità di creazione di ponti e interscambi con i coach americani.

Si comincia in Veneto, al Tennis Club Padova, per la precisione. E si comincia proprio a fine maggio, col primo appuntamento tra 27 e 29. Poi gli altri appuntamenti, che hanno lo scopo di informare su più vasta scala i giovani tennisti di tutta Italia riguardo alle opportunità di una carriera accademica nelle grandi università statunitensi, dove lo sport può consentire di accedere limitando notevolmente, o azzerando, i costi.

Dopo Padova sarà la volta di Milano, sponda Ambrosiano, poi Lubrano Tennis Academy a Genova e Salaria Sport Village a Roma. Tutte e tre le tappe si svolgeranno in giugno, con la coda d’inizio luglio al Sud, vale a dire all’Accademia Tennis Bari. Chi fa meglio, si guadagna la possibilità di accedere a sconti e coupon speciali per i servizi offerti da TS-Tennis College, agenzia che si occupa proprio di creare rapporti tra college e ragazzi, supportando questi ultimi e le loro famiglie in tutto il processo amministrativo, burocratico e non solo.

Le 5 tappe del circuito:

Tappa 1, 27-29 Maggio – Tennis Club Padova

Tappa 2, 4-6 Giugno – Tennis Club Ambrosiano

Tappa 3, 11-13 Giugno – Lubrano Tennis Academy

Tappa 4, 17-19 Giugno – Salaria Sport Village

Tappa 5, 1-3 Luglio – Accademia Tennis Bari

Non è previsto un master finale. Le date possono subire modifiche entro 10 prima dell’inizio del torneo.

In ogni tappa viene organizzato un unico tabellone maschile e un unico tabellone femminile, con un entry list – in puro stile ATP e WTA – cui si può accedere iscrivendosi fino a 5 giorni prima dell’evento. I due draw sono entrambi al massimo da 32 partecipanti e prevedono degli Alternates (riserve) in caso di mancata partecipazione di uno o più aventi diritto.

Tutti gli iscritti (che dovranno essere obbligatoriamente in regola col tesseramento FIT dell’anno in corso e ai quali non è riconosciuto alcun rimborso) dovranno presentarsi entro le ore 15.00 del venerdì d’inizio gare, pronti per scendere in campo – si gioca con palle Head Tour – a partire dalle ore 16.00. La quota di iscrizione è di 30 euro comprensiva della quota FIT di 4,50 euro per gli under 16 e di 9 euro per gli under 18. Nei tornei che si disputano interamente o parzialmente al coperto, la quota potrà essere aumentata fino a un massimo di 40 euro, sempre comprensiva di quota FIT.

Torneo Under, dedicato ai giovani, e dunque vige il formato “Next Gen”. I match sono sulla distanza dei due set su tre, con set ai quattro e con tie-break sull’eventuale 3 pari. Super-tie break anche in sostituzione dell’eventuale terzo set, ma ai dieci punti. Game senza vantaggi, no-ad, e sul servizio non conta il “net”, vale a dire che la palla è considerata in gioco anche se la battuta tocca la rete, la cinghia o il nastro.

I primi quattro classificati riceveranno, oltre a premi e gadget, i già citati buoni sconto da utilizzare in relazione ai servizi d’assistenza e supporto di TS-CollegeTennis per la ricerca e la scelta dell’università. Perché gli Stati Uniti sono per antonomasia la terra delle opportunità. Ma, almeno nel mondo del tennis di oggi, anche l’Italia non scherza.